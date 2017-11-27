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08:00 (мск), источник: Newtimes.kz

Сколько зарабатывают продавцы в Казахстане

Продавцы в магазинах и на базарах получают порядка 116 тыс тенге- это на 22% меньше средней зарплаты в стране, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.

С учетом инфляции, за год заработные платы работников розничной торговли выросли всего на 2%.

«По итогам III квартала 2017 года сотрудники в сфере розничной торговли зарабатывали в среднем по РК 115,5 тыс тенге в месяц. Годовой рост составил 9,3%. С учетом инфляции, покупательская способность заработных плат в секторе увеличилась на 2,1%», ― говорится в сообщении.

Напомним, в целом по всем отраслям занятости в РК заработная плата составила в III квартале 148 тыс. тенге.

Почти 40% всей официально розничной торговли пришлось на Алматы (2 трлн тг) и Астану (828,2 млрд тг).

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