Сколько зарабатывают продавцы в Казахстане
Продавцы в магазинах и на базарах получают порядка 116 тыс тенге- это на 22% меньше средней зарплаты в стране, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.
Продавцы в магазинах и на базарах получают порядка 116 тыс тенге- это на 22% меньше средней зарплаты в стране, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.
С учетом инфляции, за год заработные платы работников розничной торговли выросли всего на 2%.
«По итогам III квартала 2017 года сотрудники в сфере розничной торговли зарабатывали в среднем по РК 115,5 тыс тенге в месяц. Годовой рост составил 9,3%. С учетом инфляции, покупательская способность заработных плат в секторе увеличилась на 2,1%», ― говорится в сообщении.
Напомним, в целом по всем отраслям занятости в РК заработная плата составила в III квартале 148 тыс. тенге.
Почти 40% всей официально розничной торговли пришлось на Алматы (2 трлн тг) и Астану (828,2 млрд тг).