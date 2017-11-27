Апелляция хабаровских живодеров добралась до краевого суда

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Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.

На прошлой неделе в Хабаровский краевой суд поступила апелляции хабаровских живодеров, оспаривающих вынесенный им летом приговор. В свою очередь зоозащитники тоже подавали апелляцию, требуя ужесточить наказание, и сейчас они опасаются, что суд прислушаются к доводам защиты Савченко, Орловой и Смышляева, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Материалы дела Савченко, Орловой и Смышляева поступили в апелляцию 23 ноября. На сегодня дата судебного заседания еще не назначена, — сообщили в краевом суде.

Стоит напомнить, что апелляцию подавали и зоозащитники, посчитавшие, что приговор в части наказания за убийство животных — 150 часов обязательных работ — слишком мягок. Напомним, Алену Савченко осудили на 4 года и 3 месяца лишения свободы, Алину Орлову на 3 года и 10 дней, а Виктора Смышляева — на 3 года.

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