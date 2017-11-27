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07:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Апелляция хабаровских живодеров добралась до краевого суда

Зоозащитники опасаются, что приговор смягчат.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.

На прошлой неделе в Хабаровский краевой суд поступила апелляции хабаровских живодеров, оспаривающих вынесенный им летом приговор. В свою очередь зоозащитники тоже подавали апелляцию, требуя ужесточить наказание, и сейчас они опасаются, что суд прислушаются к доводам защиты Савченко, Орловой и Смышляева, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Материалы дела Савченко, Орловой и Смышляева поступили в апелляцию 23 ноября. На сегодня дата судебного заседания еще не назначена, — сообщили в краевом суде.

Стоит напомнить, что апелляцию подавали и зоозащитники, посчитавшие, что приговор в части наказания за убийство животных — 150 часов обязательных работ — слишком мягок. Напомним, Алену Савченко осудили на 4 года и 3 месяца лишения свободы, Алину Орлову на 3 года и 10 дней, а Виктора Смышляева — на 3 года.

Хабаровские живодерки: хронология жестокости и приговор, который никого не устроил.

— Мы подавали где-то на неделю позже, — сказала зоозащитница Наталья Коваленко и поделилась сомнениями: — Адвокаты подсудимых настаивают на смягчении наказания по основным «человеческим» статьям, и у нас поэтому есть опасения, что суд может склониться к их позиции. И так в СИЗО все фигуранты уже год, который зачтется им при исполнении приговора. Если приговор смягчат, то сколько им останется отбывать наказание?

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