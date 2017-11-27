В Омске на несколько дней задержатся морозы и изморозь
Особенно холодно будет по ночам: воздух охладится до −24…−28°.
Особенно холодно будет по ночам: воздух охладится до −24…−28°.
В последние дни ноября в Омскую область пришла настоящая сибирская зима. По прогнозу
Самой холодной была ночь на понедельник, 27 ноября. Температура воздуха охлаждалась до −18…−23°, при прояснении до -28°. Днём потеплеет до −9…−14°.
Во вторник, 28 ноября, синоптики обещают на ночь −15…−20°, при прояснении до -26°. На день они прогнозируют −8…−13°.
К среде, 29 ноября, немного потеплеет. Ночью будет −13…−18, при прояснении -24°. Днём морозы ослабнут до −6…−11°.