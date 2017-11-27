В Омске на несколько дней задержатся морозы и изморозь

В последние дни ноября в Омскую область пришла настоящая сибирская зима. По прогнозу Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, начало рабочей недели будет в регионе морозным. Ожидается ясная бесснежная погода со слабым ветром. Ветки деревьев и провода покроются изморозью.

Самой холодной была ночь на понедельник, 27 ноября. Температура воздуха охлаждалась до −18…−23°, при прояснении до -28°. Днём потеплеет до −9…−14°.

Во вторник, 28 ноября, синоптики обещают на ночь −15…−20°, при прояснении до -26°. На день они прогнозируют −8…−13°.