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09:27 (мск), источник: АиФ Крым

Как уменьшить количество пробок в Симферополе?

Министр транспорта Крыма отметил, что чаще всего пробки на дорогах создают сами водители, нарушая правила парковки и проезда перекрёстков.

озможно, удастся убедить автовладельцев хотя бы иногда пользоваться общественным транспортом. Министр транспорта РК Игорь Захаров выразил надежду на то, что через год-два в Симферополе появится новая современная техника с возможность быстрой посадки-высадки и местные жители приучатся с окраин в центр города добираться на общественном транспорте, а не на личном автомобиле.

По его словам, количество автомобилей в Крыму за последние годы увеличилось в три раза, инфраструктура города оказалась не готовой к такому количеству машин. Чаще всего пробки на дорогах создают сами водители, нарушая правила парковки и проезда перекрёстков.

Улучшение транспортной доступности в Симферополе будет происходить главным образом за счёт развития муниципальных и государственных транспортных предприятий, так как частные перевозчики не хотят исполнять взятые на себя обязательства.

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