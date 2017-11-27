Как уменьшить количество пробок в Симферополе?

озможно, удастся убедить автовладельцев хотя бы иногда пользоваться общественным транспортом. Министр транспорта РК Игорь Захаров выразил надежду на то, что через год-два в Симферополе появится новая современная техника с возможность быстрой посадки-высадки и местные жители приучатся с окраин в центр города добираться на общественном транспорте, а не на личном автомобиле.

По его словам, количество автомобилей в Крыму за последние годы увеличилось в три раза, инфраструктура города оказалась не готовой к такому количеству машин. Чаще всего пробки на дорогах создают сами водители, нарушая правила парковки и проезда перекрёстков.