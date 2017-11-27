Как уменьшить количество пробок в Симферополе?
Министр транспорта Крыма отметил, что чаще всего пробки на дорогах создают сами водители, нарушая правила парковки и проезда перекрёстков.
Министр транспорта Крыма отметил, что чаще всего пробки на дорогах создают сами водители, нарушая правила парковки и проезда перекрёстков.
озможно, удастся убедить автовладельцев хотя бы иногда пользоваться общественным транспортом. Министр транспорта РК Игорь Захаров выразил надежду на то, что через
По его словам, количество автомобилей в Крыму за последние годы увеличилось в три раза, инфраструктура города оказалась не готовой к такому количеству машин. Чаще всего пробки на дорогах создают сами водители, нарушая правила парковки и проезда перекрёстков.
Улучшение транспортной доступности в Симферополе будет происходить главным образом за счёт развития муниципальных и государственных транспортных предприятий, так как частные перевозчики не хотят исполнять взятые на себя обязательства.