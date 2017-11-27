В четырех областях Узбекистана появятся новые управления милиции
Структуры создадут в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях, их возглавят заместители начальников управлений внутренних дел областей.
Структуры создадут в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях, их возглавят заместители начальников управлений внутренних дел областей.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В четырех областях Узбекистана впервые в истории страны появятся новые управления милиции, специализирующиеся на обеспечении безопасности туристов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Структуры создадут в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Кашкадарьинской областях, их возглавят заместители начальников управлений внутренних дел областей. Основной акцент будет сделан на обеспечении безопасности иностранных гостей в четырех городах — Самарканде, Бухаре, Шахрисабзе и Хиве.
Новые управления милиции будут отвечать за охрану общественного порядка, раннюю профилактику правонарушений и борьбу с преступностью непосредственно на территориях объектов туристского показа и инфраструктуры.
Кроме того, они займутся проведением системного анализа складывающейся оперативной и криминогенной обстановки на территориях этих объектов, выявлением и принятием адресных мер по устранению причин и условий правонарушений, совершаемых в отношении туристов.
Комплектование личного состава будет осуществляться на конкурсной основе высококвалифицированными специалистами, в первую очередь, владеющими иностранными языками. При этом сотрудники новых управлений получат ежемесячную денежную надбавку в размере 10% от их должностного оклада.
Милиционеров, несущих службу непосредственно на туристических объектах, планируется оснастить персональными планшетными компьютерами, позволяющими использовать программное обеспечение «Электронный переводчик» и базы данных электронных информационных систем.
Отметим, что за шесть месяцев 2017 года Узбекистан посетили свыше 1,1 миллиона туристов, что на 18% больше чем в первом полугодии 2016 года. Экспорт туристских услуг составил 694,5 миллиона долларов.