О защите семейных прав расскажут на семинаре в Иркутске
Юристы помогут в решении сложных семейных вопросов.
Юристы помогут в решении сложных семейных вопросов.
В «Молчановке» 30 ноября состоится юридический семинар «Защита семейных прав». Начало — в 18:00.
Юридический семинар проведут преподаватели одного из местных университетов, юристы с обширной практикой Елена Александровна Гнатко и Ольга Игоревна Мариненко.
На занятии будут обсуждены следующие вопросы: алименты на детей и простые способы их взыскания; взыскание неустойки за просрочку оплаты алиментов; взыскание алиментов на детей за прошедший период; алименты на маму в декрете; алименты на бабушек, дедушек, родителей с совершеннолетних детей и внуков, на отчима и мачеху; раздел совместного имущества и личного имущества каждого из супругов; раздел долгов и кредитов.
Юристы помогут вам в решении самых сложных семейных проблем и в защите своих прав. Вход в областную библиотеку на мероприятие свободный.