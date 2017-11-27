О защите семейных прав расскажут на семинаре в Иркутске

На занятии будут обсуждены следующие вопросы: алименты на детей и простые способы их взыскания; взыскание неустойки за просрочку оплаты алиментов; взыскание алиментов на детей за прошедший период; алименты на маму в декрете; алименты на бабушек, дедушек, родителей с совершеннолетних детей и внуков, на отчима и мачеху; раздел совместного имущества и личного имущества каждого из супругов; раздел долгов и кредитов.