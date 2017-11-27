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08:00 (мск), источник: АиФ Иркутск

О защите семейных прав расскажут на семинаре в Иркутске

Юристы помогут в решении сложных семейных вопросов.

В «Молчановке» 30 ноября состоится юридический семинар «Защита семейных прав». Начало — в 18:00.

Юридический семинар проведут преподаватели одного из местных университетов, юристы с обширной практикой Елена Александровна Гнатко и Ольга Игоревна Мариненко.

На занятии будут обсуждены следующие вопросы: алименты на детей и простые способы их взыскания; взыскание неустойки за просрочку оплаты алиментов; взыскание алиментов на детей за прошедший период; алименты на маму в декрете; алименты на бабушек, дедушек, родителей с совершеннолетних детей и внуков, на отчима и мачеху; раздел совместного имущества и личного имущества каждого из супругов; раздел долгов и кредитов.

Юристы помогут вам в решении самых сложных семейных проблем и в защите своих прав. Вход в областную библиотеку на мероприятие свободный.

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