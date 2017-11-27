Трое иркутян переплыли Ангару в ноябре

Трое иркутян переплыли Ангару 19 ноября 2017 года. Егор Лесной, Евгений Лохов и Александр Манаков преодолели 900 метров в воде, температура которой не превышала +2 градусов, при этом температура воздуха составляли -2 градуса. Видео с заплывом и подготовкой к нему молодые люди разместили на YouTube, назвав свой проект «Горячие головы».

На видео в шутливой форме изображено, как они вначале отправляются в заплыв в верхней одежде. Недалеко отплыв от берега, они понимают, что мокрая одежда тянет их вниз, поэтому они принимают решение плыть без одежды. Однако иркутяне предупреждают, что на самом деле они не один месяц готовились к этому заплыву — один из них делал предварительный заплыв в Ангаре в октябре.