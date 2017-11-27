В УрФУ вручили стипендии имени Бориса Ельцина
Свидетельства о стипендиях и свою новую книгу с автографом вручила супруга первого президента России Наина Ельцина.
Свидетельства о стипендиях и свою новую книгу с автографом вручила супруга первого президента России Наина Ельцина.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Стипендий имени Бориса Ельцина за успехи в учебе, научных исследованиях, спорте, творчестве и общественной деятельности удостоились 90 студентов и аспирантов Уральского федерального университета. Об этом сообщает
Свидетельства о стипендиях и свою новую книгу с автографом вручила супруга первого президента России Наина Ельцина. Книга «Личная жизнь» вышла в свет в этом году. Мемуары охватывают большой период времени — с 1930-х годов до наших дней.
«Книгу писала о своей жизни для своих внуков и правнуков, то есть для своей семьи. Но так оказалось, что эти наговоры и рассказы о жизни напечатали. И я сегодня свою личную жизнь я подарю вам. Вы почувствуете, какая атмосфера среди нас ребят была в то время, а мы учились с 1950-го по 1955-ый годы. Представляете, прошлый век! Но дух студенчества,
Стипендиаты будут получать в течение учебного года четыре тысячи рублей ежемесячно.