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08:07 (мск), источник: Apiural.ru

В УрФУ вручили стипендии имени Бориса Ельцина

Свидетельства о стипендиях и свою новую книгу с автографом вручила супруга первого президента России Наина Ельцина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Стипендий имени Бориса Ельцина за успехи в учебе, научных исследованиях, спорте, творчестве и общественной деятельности удостоились 90 студентов и аспирантов Уральского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Свидетельства о стипендиях и свою новую книгу с автографом вручила супруга первого президента России Наина Ельцина. Книга «Личная жизнь» вышла в свет в этом году. Мемуары охватывают большой период времени — с 1930-х годов до наших дней.

«Книгу писала о своей жизни для своих внуков и правнуков, то есть для своей семьи. Но так оказалось, что эти наговоры и рассказы о жизни напечатали. И я сегодня свою личную жизнь я подарю вам. Вы почувствуете, какая атмосфера среди нас ребят была в то время, а мы учились с 1950-го по 1955-ый годы. Представляете, прошлый век! Но дух студенчества, по-моему, вечен», — рассказала Наина Ельцина.

Стипендиаты будут получать в течение учебного года четыре тысячи рублей ежемесячно.

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