Шоумен Михаил Галустян возмутился, что его фото используют для рекламы шаурмы в Копейске

«Как указано в заявлении, данная реклама содержит фотографию, исключительные права на которую принадлежат заявителю. При этом согласия правообладателя на использование указанного изображения в рекламе получено не было. Также в заявлении говорится, что использование в рекламе данного образа привлекает повышенное внимание потребителей к указанному объекту рекламирования в связи с популярностью и широкой известностью широкой публике Михаила Галустяна», — сообщили в антимонопольной службе региона.