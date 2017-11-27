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08:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Шоумен Михаил Галустян возмутился, что его фото используют для рекламы шаурмы в Копейске

Известный КВНщик и шоумен Михаил Галустян возмутился, что его фото используют для рекламы шашлыка и шаурмы в Копейске (Челябинская область). Российский шоумен написал заявление в антимонопольную службу.

Антимонопольная служба проводит проверку по факту использования в рекламе заведения быстрого питания фотографии российского шоумена, юмориста, комедийного актера Михаила Галустяна.

Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения быстрого питания в Копейске, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…».

«Как указано в заявлении, данная реклама содержит фотографию, исключительные права на которую принадлежат заявителю. При этом согласия правообладателя на использование указанного изображения в рекламе получено не было. Также в заявлении говорится, что использование в рекламе данного образа привлекает повышенное внимание потребителей к указанному объекту рекламирования в связи с популярностью и широкой известностью широкой публике Михаила Галустяна», — сообщили в антимонопольной службе региона.

Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейского городского округа Челябинской области в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку.

Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года.

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