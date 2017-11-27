Шоумен Михаил Галустян возмутился, что его фото используют для рекламы шаурмы в Копейске

Антимонопольная служба проводит проверку по факту использования в рекламе заведения быстрого питания фотографии российского шоумена, юмориста, комедийного актера Михаила Галустяна.
Рекламная конструкция в виде «настенного панно», размещенная на здании заведения быстрого питания в Копейске, помимо фотографии Михаила Галустяна, содержит следующие сведения: «Шашлык, Шаурма, На углях…».
«Как указано в заявлении, данная реклама содержит фотографию, исключительные права на которую принадлежат заявителю. При этом согласия правообладателя на использование указанного изображения в рекламе получено не было. Также в заявлении говорится, что использование в рекламе данного образа привлекает повышенное внимание потребителей к указанному объекту рекламирования в связи с популярностью и широкой известностью широкой публике Михаила Галустяна», — сообщили в антимонопольной службе региона.
Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейского городского округа Челябинской области в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку.
Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года.