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08:02 (мск), источник: NewsKo

Пермяков приглашают узнать «Городские легенды» Чусового

В рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов» в Чусовом реализован туристический маршрут «Городские легенды».

Он представляет собой маршрут по 12 местам города, представляющих собой неофициальную и до этого не зафиксированную историю Чусового, систему навигации, проведение серии экскурсий, включение «Городских легенд» в список основных туристических маршрутов, работу с туроператорами.

Основой для создания необычного маршрута «Городские легенды» стало нематериальное наследие Чусового и его урбанистическая мифология. В него вошли рассказы о необычных памятниках, городских призраках («исчезнувшая церковь», «смотритель старой домны»), знаковых архитектурных и других объектах.

Одно из мест в маршруте — «Потерянная церковь» на улице Церковный тупик. По легенде на этом месте находился один из самых красивых храмов дореволюционного Чусового — Церковь святой Ксении. Храм был разрушен, его расположение забыто, но в 2014 году на улице осела земля, и показалась кирпичная кладка — так и нашлась потерянная церковь.

Создание туристического маршрута, рассказывающего о городе в необычном «неофициальном» формате, позволит повысить интерес к историко-культурному наследию города.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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