Челябинскую область включили в ТОП-10 наиболее культурных регионов
Эксперты назвали регионы с наиболее активной духовной жизнью, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Вести.ру».
Эксперты назвали регионы с наиболее активной духовной жизнью, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Вести.ру».
Рейтинг составляется ежегодно федеральным министерством культуры. Южный Урал занял в нем десятую строчку.
Аналитики отметили, что на территории Челябинской области действуют десятки высших учебных заведений, в том числе крупнейший, ЮУрГУ, и первый университет на Южном Урале ЧелГУ, в которых учатся студенты со всей России и Казахстана.
Кроме того, наш регион обладает огромным культурным потенциалом. В Челябинской области работают 15 профессиональных театров, 47 музеев, 842 учреждения досуга, 64 киноустановки и 864 библиотеки.