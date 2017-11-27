Морозы в Омской области продержатся до конца недели
При этом ветра и осадков не ожидается.
При этом ветра и осадков не ожидается.
Морозы продержаться в Омской области до конца недели. Об этом сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Специалисты
«В конце недели по периферии антициклона будут перемещаться атмосферные фронты, антициклон начнет разрушаться, появится облачность, мороз ослабеет, в отдельных районах пройдет небольшой снег», — пояснили в
Отметим, что первые декабрьские дни не будут морозными.