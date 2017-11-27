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07:58 (мск), источник: АиФ Омск

Морозы в Омской области продержатся до конца недели

При этом ветра и осадков не ожидается.

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Источник: РИА "Новости"

Морозы продержаться в Омской области до конца недели. Об этом сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили о прогнозе погоды с понедельника, 27 ноября, по пятницу, 1 декабря. Так, 27 ноября температура воздуха составить -9… — 14 градусов. Всю неделю в Омске будет безветренная погода, без осадков. 28 ноября ночью похолодает до −15… −20 градусов. Днём температура воздуха будет держаться в диапазоне −8… −13 градусов.

«В конце недели по периферии антициклона будут перемещаться атмосферные фронты, антициклон начнет разрушаться, появится облачность, мороз ослабеет, в отдельных районах пройдет небольшой снег», — пояснили в Обь-Иртышском УГМС.

Отметим, что первые декабрьские дни не будут морозными.

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