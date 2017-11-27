Дорожная техника вышла на дороги Владивостока для обработки их реагентами
Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок
Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок
Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.
Спецтехника дорожного предприятия «Содержание городских территорий» уже выведена на основные места дислокации. Заблаговременно проводилась обработка жидким химреагентом наиболее опасных участков городских магистралей, сообщили ИА PrimaMedia в
Напомним, что, по прогнозам синоптиков, снег, в связи с потеплением температуры до положительных показаний во второй половине дня может перейти в морось. Ближе к вечеру прогнозируется похолодание, что может привести к образованию гололедных явлений.
Водителям личного автотранспорта настоятельно рекомендуют в случае начала снегопада воздержаться от поездок — в целях личной безопасности, а также для более оперативной обработки и очистки дорог.