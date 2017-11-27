Дорожная техника вышла на дороги Владивостока для обработки их реагентами

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Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.

Спецтехника дорожного предприятия «Содержание городских территорий» уже выведена на основные места дислокации. Заблаговременно проводилась обработка жидким химреагентом наиболее опасных участков городских магистралей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, снег, в связи с потеплением температуры до положительных показаний во второй половине дня может перейти в морось. Ближе к вечеру прогнозируется похолодание, что может привести к образованию гололедных явлений.