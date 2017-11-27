Географический диктант в Ленинградской области написали свыше 2000 человек

Диктант прошел на 28 площадках в районах области на базе школ, библиотек, администраций. В этот день порядка 2000 человек ответили на 30 вопросов, посвященных понятиям, картам и образам науки о Земле.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко стал ведущим диктанта на межрегиональной площадке в исторической штаб-квартире Русского географического общества, онлайн трансляция которого велась в сети интернет.

В ходе подготовки к диктанту спецприза губернатора Ленинградской области удостоилась учитель Бугровской средней школы Всеволожского района Татьяна Хапугина. Татьяна Николаевна правильно и без подготовки ответила на вопрос о самой высокой точке Ленинградской области над уровнем моря — это гора Гапсельга в Подпорожском районе, ее высота составляет 291 метр.

Впервые Географический диктант состоялся по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества, Президента России Владимира Путина 1 ноября 2015 года. В акции приняли участие более 70 тысяч человек.