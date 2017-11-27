Волгоградцев предупреждают о морозах до -8ºС
Жителей Волгоградской области предупреждают о ночных морозах до -8ºС в понедельник, 27 ноября.
Жителей Волгоградской области предупреждают о ночных морозах до -8ºС в понедельник, 27 ноября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, в темное время суток местных жителей ждет похолодание до −3… −8ºС, а при прояснении даже до -13ºС. Днем температура воздуха составит −1… −6ºС, местами до +3ºС.
Кроме того, волгоградцев ожидают переменная облачность, местами небольшой снег, туман, изморозь и