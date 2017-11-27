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09:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев предупреждают о морозах до -8ºС

Жителей Волгоградской области предупреждают о ночных морозах до -8ºС в понедельник, 27 ноября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 763 мм рт. ст. 0 м/с

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, в темное время суток местных жителей ждет похолодание до −3… −8ºС, а при прояснении даже до -13ºС. Днем температура воздуха составит −1… −6ºС, местами до +3ºС.

Кроме того, волгоградцев ожидают переменная облачность, местами небольшой снег, туман, изморозь и северо-восточный ветер до 6−11 м/с.

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