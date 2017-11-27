В понедельник в Крыму до +11, небольшие дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В понедельник, 27 ноября, крымские синоптики прогнозируют на полуострове переменную облачность, днем местами возможны небольшие дожди.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В понедельник, 27 ноября, крымские синоптики прогнозируют на полуострове переменную облачность, днем местами возможны небольшие дожди.
Ожидается
В Симферополе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер
На Южном берегу Крыма также облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер