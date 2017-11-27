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09:25 (мск), источник: РИА Крым

В понедельник в Крыму до +11, небольшие дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В понедельник, 27 ноября, крымские синоптики прогнозируют на полуострове переменную облачность, днем местами возможны небольшие дожди.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с, местами до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 6−11 градусов тепла.

В Симферополе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2…+4 градуса, днем — от +8 до +10 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10−15 м/с. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем +11…+13.

На Южном берегу Крыма также облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Ночью температура составит +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до 9−11 градусов тепла.

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