На неделе в Екатеринбурге будет прохладно и бесснежно

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. В течение рабочей недели в Екатеринбурге незначительно потеплеет. Днем столбики термометров покажут минус пять, ночью — минус 7. Осадков не ожидается. Ночью и по утрам — очень скользко. К пятнице нас ждет незначительное понижение температуры.

Как предупреждают в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 20 часов 29 ноября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

В понедельник, 27 ноября, облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем — минус 6, ночью — до минус 12. Ветер юго-восточный, 1−3 метра в секунду.

Во вторник, 28 ноября, переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днем — минус 5, ночью — минус 7. Ветер неустойчивый, 1−3 метра в секунду.

В среду, 29 ноября, низкая облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем — минус 5, ночью — минус 7. Ветер западный, 5−7 метров.

В четверг, 30 ноября, пасмурно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха днем — минус 4, ночью — минус 7. Ветер северо-западный, 4−6 метров в секунду.