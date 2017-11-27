15 водителей привлекли к ответственности за выбросы транспорта в Челябинске
Протоколы составлены в отношении владельцев как грузовых, так и легковых автомобилей.
Протоколы составлены в отношении владельцев как грузовых, так и легковых автомобилей.
Транспорт в Челябинске продолжают проверять на соответствие экологическим нормам, за минувшие выходные административные протоколы были составлены в отношении 15 автовладельцев, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.
Уточняется, что штрафы грозят как водителям грузовиков, так и владельцам легковых автомобилей.
Напомним, ранее в Челябинске установили запрет на въезд в город автомобилей с экологическим классом ниже третьего, который будет действовать в периоды НМУ. Кроме того, городские власти сообщили о намерении закупить газоанализаторы, чтобы контролировать выхлопы транспорта.