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09:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

15 водителей привлекли к ответственности за выбросы транспорта в Челябинске

Протоколы составлены в отношении владельцев как грузовых, так и легковых автомобилей.

Транспорт в Челябинске продолжают проверять на соответствие экологическим нормам, за минувшие выходные административные протоколы были составлены в отношении 15 автовладельцев, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

Уточняется, что штрафы грозят как водителям грузовиков, так и владельцам легковых автомобилей.

Напомним, ранее в Челябинске установили запрет на въезд в город автомобилей с экологическим классом ниже третьего, который будет действовать в периоды НМУ. Кроме того, городские власти сообщили о намерении закупить газоанализаторы, чтобы контролировать выхлопы транспорта.

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