15 водителей привлекли к ответственности за выбросы транспорта в Челябинске

Транспорт в Челябинске продолжают проверять на соответствие экологическим нормам, за минувшие выходные административные протоколы были составлены в отношении 15 автовладельцев, об этом глава города Евгений Тефтелев сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

Уточняется, что штрафы грозят как водителям грузовиков, так и владельцам легковых автомобилей.