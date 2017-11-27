В Омской области открыли два новых кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Накануне, 25 ноября, в Нижнеомском и Называевском районах состоялось открытие новых кинотеатров. На модернизацию сельских кинозалов оба района получили по пять миллионов рублей. Зрители увидят кино в форматах 2D и 3D.

В основном, в кинотеатрах будут показывать отечественные мультфильмы и киноленты.