В Омской области открыли два новых кинотеатра
Зрителям покажут фильмы в формате 3D.
Зрителям покажут фильмы в формате 3D.
В Омской области открыли два новых кинотеатра. Об этом сообщает
Накануне, 25 ноября, в Нижнеомском и Называевском районах состоялось открытие новых кинотеатров. На модернизацию сельских кинозалов оба района получили по пять миллионов рублей. Зрители увидят кино в форматах 2D и 3D.
В основном, в кинотеатрах будут показывать отечественные мультфильмы и киноленты.
Напомним, что 2017 году в Омской области планируют модернизировать 29 кинотеатров. Кинотеатры в Омской области открывают в муниципальных районах с населением выше 100 тысяч человек.