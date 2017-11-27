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09:12 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области открыли два новых кинотеатра

Зрителям покажут фильмы в формате 3D.

В Омской области открыли два новых кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Накануне, 25 ноября, в Нижнеомском и Называевском районах состоялось открытие новых кинотеатров. На модернизацию сельских кинозалов оба района получили по пять миллионов рублей. Зрители увидят кино в форматах 2D и 3D.

В основном, в кинотеатрах будут показывать отечественные мультфильмы и киноленты.

Напомним, что 2017 году в Омской области планируют модернизировать 29 кинотеатров. Кинотеатры в Омской области открывают в муниципальных районах с населением выше 100 тысяч человек.

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