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12:18 (мск), источник: Новости Перми

Пермяков ждет холодная и солнечная неделя

Температура воздуха днем в краевой столице не поднимется выше -2°. При этом осадков в виде снега пока не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Новости Перми

Согласно прогнозу гидрометцентра РФ, погода на этой неделе в Перми не будет меняться. С понедельника по пятницу включительно ночью ожидается −6…−7°, днем температура воздуха будет варьироваться в пределах −3…−5°.

В субботу в Прикамье днем ожидается -4°. По предварительным прогнозам, воскресенье может оказаться самым теплым днем на неделе.

Ожидается переменная облачность, без осадков.

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