Пермяков ждет холодная и солнечная неделя

Согласно прогнозу гидрометцентра РФ, погода на этой неделе в Перми не будет меняться. С понедельника по пятницу включительно ночью ожидается −6…−7°, днем температура воздуха будет варьироваться в пределах −3…−5°.



В субботу в Прикамье днем ожидается -4°. По предварительным прогнозам, воскресенье может оказаться самым теплым днем на неделе.



Ожидается переменная облачность, без осадков.