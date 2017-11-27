Пермяков ждет холодная и солнечная неделя
Температура воздуха днем в краевой столице не поднимется выше -2°. При этом осадков в виде снега пока не ожидается.
Температура воздуха днем в краевой столице не поднимется выше -2°. При этом осадков в виде снега пока не ожидается.
Согласно прогнозу гидрометцентра РФ, погода на этой неделе в Перми не будет меняться. С понедельника по пятницу включительно ночью ожидается −6…−7°, днем температура воздуха будет варьироваться в пределах −3…−5°.
В субботу в Прикамье днем ожидается -4°. По предварительным прогнозам, воскресенье может оказаться самым теплым днем на неделе.
Ожидается переменная облачность, без осадков.