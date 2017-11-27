Отключение электричества запланировано в домах ряда улиц Ростова

Согласно информации из официальных источников, с 28 ноября по 1 декабря с 9.00 до 17.00 свет будут отключать в ряде домов на проспекте Стачки.

28 ноября в это же время электричества не будет по одному из адресов на улице Пескова, 30 ноября — в ряде домов на улицах Труженников и Украинской, а также в переулках Беломорском, Днепровском, Донецком, Игарском и Хоперском.