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09:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области открылись новые пункты голосования за референдум

Жители Волгоградской области смогут проголосовать в поддержку за проведение референдума о переводе времени в нескольких новых пунктах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Общественной палате региона, пункты открылись в Ольховском, Чернышковском, Урюпинском, Фроловском и Суровикинском районах. Подробнее адреса, время работы и номера телефонов пунктов можно узнать здесь.

Напомним, что для жителей Волгограда открылись сразу шесть пунктов. Подробнее о них можно узнать тут.

Напомним, до 18.00 13 декабря инициативная группа должна предоставить в Избирательную комиссию региона не менее 37 704 подписей в поддержку идеи о проведении референдума по смене часового пояса.

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