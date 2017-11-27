В Волгоградской области открылись новые пункты голосования за референдум
Жители Волгоградской области смогут проголосовать в поддержку за проведение референдума о переводе времени в нескольких новых пунктах.
Жители Волгоградской области смогут проголосовать в поддержку за проведение референдума о переводе времени в нескольких новых пунктах.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Общественной палате региона, пункты открылись в Ольховском, Чернышковском, Урюпинском, Фроловском и Суровикинском районах. Подробнее адреса, время работы и номера телефонов пунктов можно узнать здесь.
Напомним, что для жителей Волгограда открылись сразу шесть пунктов. Подробнее о них можно узнать тут.
Напомним, до 18.00 13 декабря инициативная группа должна предоставить в Избирательную комиссию региона не менее 37 704 подписей в поддержку идеи о проведении референдума по смене часового пояса.