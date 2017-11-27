В Воронеже в первый день зимы потеплеет до +1

Источник: РИА "Воронеж"

Синоптики прогнозируют потепление в Воронеже до +1 градуса в пятницу, 1 декабря. В течение недели горожан ждут морозы до -7 градусов ночью и до -4 днем. Небольшие осадки ожидаются в четверг и пятницу.

Подробный прогноз погоды на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Облачная погода без осадков ждет жителей города в понедельник, 27 ноября. Ветер будет юго-восточный до 9 м/сек. Ночью температура воздуха составит -8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -3 градусов. На дорогах гололедица. Самая теплая погода в конце ноября наблюдалась в 1969 году — около +13 градусов. Минимальная температура была зафиксирована в 1989 году — -19 градусов.

Во вторник, 28 ноября, погода существенно не изменится. Метеорологи не прогнозируют осадков и обещают облачную погоду с прояснениями. Ветер ожидается юго-восточный до 8 м/сек. Ночью температура воздуха будет до -7 градусов, а днем — от -3 до -5 градусов.

Небольшое потепление ждет воронежцев в среду, 29 ноября. Ночью столбик термометра будет на отметке -4 градуса, а днем температура поднимется до -2 градусов. Погода будет облачная, ветер юго-восточный до 9 м/сек. Осадки не прогнозируются.

В четверг, 30 ноября, температура воздуха вновь поднимется. Ночью будет -4 градуса, а днем ожидается -1 градус. Порывы ветра могут достигать 13 м/сек. Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега.