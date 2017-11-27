В Воронеже в первый день зимы потеплеет до +1
Прогноз на 27 ноября — 1 декабря: днем от +1 до -4 градусов.
Прогноз на 27 ноября — 1 декабря: днем от +1 до -4 градусов.
Синоптики прогнозируют потепление в Воронеже до +1 градуса в пятницу, 1 декабря. В течение недели горожан ждут морозы до -7 градусов ночью и до -4 днем. Небольшие осадки ожидаются в четверг и пятницу.
Подробный прогноз погоды на рабочую неделю опубликовал Воронежский гидрометцентр. Облачная погода без осадков ждет жителей города в понедельник, 27 ноября. Ветер будет
Во вторник, 28 ноября, погода существенно не изменится. Метеорологи не прогнозируют осадков и обещают облачную погоду с прояснениями. Ветер ожидается
Небольшое потепление ждет воронежцев в среду, 29 ноября. Ночью столбик термометра будет на отметке -4 градуса, а днем температура поднимется до -2 градусов. Погода будет облачная, ветер
В четверг, 30 ноября, температура воздуха вновь поднимется. Ночью будет -4 градуса, а днем ожидается -1 градус. Порывы ветра могут достигать 13 м/сек. Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега.
Самым теплым днем на неделе станет пятница, 1 декабря. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем воздух прогреется до +1 градуса. Осадки в виде снега обещают ночью, а днем возможен дождь. Ветер будет