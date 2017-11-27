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09:24 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Самойлов вручил знаки «Доброволец России»

В Перми завершился масштабный международный форум «Доброволец России», объединивший более 1 тыс. 300 участников со всей России и из 15 стран мира.

Второй день форума был посвящён обсуждению тем развития инклюзивного добровольчества, международного сотрудничества, социального предпринимательства.

В завершении форума состоялась церемония вручения знака общественного признания «Доброволец России-2017». В номинации «Добровольческие инициативы НКО» глава Перми Дмитрий Самойлов наградил пермское региональное отделение «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», некоммерческую организацию молодежное общественное объединение «Игры Будущего» из Санкт-Петербурга, благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» из республики Башкортостан и благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Спаси жизнь» из Камчатского края.

«Благодаря добровольческому форуму нам всем удалось переключиться из крайне напряжённого ритма миллионного города на одну волну с вами — волну добра, искренности и любви. Я горжусь тем, что Пермь в очередной раз стала столицей добровольчеств России», — заявил Дмитрий Самойлов.

Кроме этого, глава города поблагодарил руководителя дирекции форума, президента национальной ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы» Ольгу Зубкову за проведение масштабного мероприятия и популяризацию Перми на международном уровне.

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