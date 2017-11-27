Дмитрий Самойлов вручил знаки «Доброволец России»
В Перми завершился масштабный международный форум «Доброволец России», объединивший более 1 тыс. 300 участников со всей России и из 15 стран мира.
В Перми завершился масштабный международный форум «Доброволец России», объединивший более 1 тыс. 300 участников со всей России и из 15 стран мира.
Второй день форума был посвящён обсуждению тем развития инклюзивного добровольчества, международного сотрудничества, социального предпринимательства.
В завершении форума состоялась церемония вручения знака общественного признания «Доброволец России-2017». В номинации «Добровольческие инициативы НКО» глава Перми Дмитрий Самойлов наградил пермское региональное отделение «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», некоммерческую организацию молодежное общественное объединение «Игры Будущего» из
«Благодаря добровольческому форуму нам всем удалось переключиться из крайне напряжённого ритма миллионного города на одну волну с вами — волну добра, искренности и любви. Я горжусь тем, что Пермь в очередной раз стала столицей добровольчеств России», — заявил Дмитрий Самойлов.
Кроме этого, глава города поблагодарил руководителя дирекции форума, президента национальной ассоциации развития образования «Тетрадка Дружбы» Ольгу Зубкову за проведение масштабного мероприятия и популяризацию Перми на международном уровне.