30 ноября в КФУ пройдет «Ночь науки»

Источник: Аргументы и факты

В этом году мероприятие пройдет под названием «Ночной переворот», и будет посвящено теме революции. Как и в прошлый раз, на одной площадке соберут разные активности: лекции, мастер-классы, познавательные интерактивы и «умные» развлечения.

Лекции будут посвящены темам «Искусство», «Наука», «Общество». Расскажут о революционных открытиях прошлого и настоящего преподаватели КФУ, а также зарубежные ученые: профессор Калифорнийского университета Ричард Шейн, научный руководитель иерусалимского Центра изучения и развития современного искусства Алекс Эпштейн и научный сотрудник Института гравитационной физики Макса Планка Эдвард Мусаев.

Кроме того, на площадке пройдут квесты, выставки и игра «Что? Где? Когда?». Школьникам покажут химические экперименты и расскажут о популярных профессиях будущего.