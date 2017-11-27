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17:28 (мск), источник: АиФ Казань

30 ноября в КФУ пройдет «Ночь науки»

«Ночь науки» пройдет в КФУ 30 ноября, сообщает пресс-служба университета.

Источник: Аргументы и факты

В этом году мероприятие пройдет под названием «Ночной переворот», и будет посвящено теме революции. Как и в прошлый раз, на одной площадке соберут разные активности: лекции, мастер-классы, познавательные интерактивы и «умные» развлечения.

Лекции будут посвящены темам «Искусство», «Наука», «Общество». Расскажут о революционных открытиях прошлого и настоящего преподаватели КФУ, а также зарубежные ученые: профессор Калифорнийского университета Ричард Шейн, научный руководитель иерусалимского Центра изучения и развития современного искусства Алекс Эпштейн и научный сотрудник Института гравитационной физики Макса Планка Эдвард Мусаев.

Кроме того, на площадке пройдут квесты, выставки и игра «Что? Где? Когда?». Школьникам покажут химические экперименты и расскажут о популярных профессиях будущего.

«Ночь науки» пройдет в 18.00 во 20-м корпусе КФУ.

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