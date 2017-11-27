В Узбекистане учреждена государственная премия «Мард ўғлон»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по учреждению Государственной премии «Мард ўғлон».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по учреждению Государственной премии «Мард ўғлон».
Согласно документу, премия «Мард ўғлон» присуждается в канун Дня молодежи (30 июня) одаренным юношам 14−30-ти лет, являющимся примером для сверстников своими успехами в учебе, общественной активностью и талантом, за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, производства, военной службы и в деятельности правоохранительных органов.
Комиссия по государственным наградам и геральдике при Президенте Узбекистана рассматривает кандидатуры соискателей премии. Кандидатуры вносятся Центральным советом Союза молодежи, а также по представлениям председателя Жокаргы Кенеса, хокимов областей и г. Ташкента, согласованными с председателями территориальных советов Союза молодежи.
Глава Узбекистана присуждает премию. Размер премии составляет 50 минимального размера заработной платы.
Также обладателям премии предоставляется право льготного поступления в бакалавриат и магистратуру без экзаменов на бюджетной основе. Также выдается нагрудный знак.