В Узбекистане учреждена государственная премия «Мард ўғлон»

Источник: Uzdaily.uz

Согласно документу, премия «Мард ўғлон» присуждается в канун Дня молодежи (30 июня) одаренным юношам 14−30-ти лет, являющимся примером для сверстников своими успехами в учебе, общественной активностью и талантом, за особые достижения в области науки, образования, медицины, культуры, литературы, искусства, производства, военной службы и в деятельности правоохранительных органов.

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Комиссия по государственным наградам и геральдике при Президенте Узбекистана рассматривает кандидатуры соискателей премии. Кандидатуры вносятся Центральным советом Союза молодежи, а также по представлениям председателя Жокаргы Кенеса, хокимов областей и г. Ташкента, согласованными с председателями территориальных советов Союза молодежи.

Глава Узбекистана присуждает премию. Размер премии составляет 50 минимального размера заработной платы.