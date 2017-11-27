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14:38 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Фобос»: Черноморское тепло придет в столичный регион в пятницу

Прохладная и пасмурная погода сохранится в Москве на текущей рабочей неделе, потепление до 4 градусов придет в столицу к пятнице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«Во вторник в регионе возрастет возможность локальных небольших снегопадов, среднесуточная температура останется в климатическом русле. Ночью в городе минус 3 — минус 5 градусов, по области минус 2 — минус 7. Днем в столице минус 1 —минус 3, по области 0 — минус 5 градусов. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений — 752 мм ртутного столба», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в среду прохладная погода сохранится, но вероятность осадков минимизируется и из-за облаков выглянет солнце. Ночью в столичном регионе минус 2 — минус 7 градусов, днем 0 — минус 5 градусов.

По данным синоптиков, в четверг возрастет вероятность небольших снегопадов, температурные показатели будут соответствовать норме конца ноября. Ночью ожидается минус 1-минус 6 градусов, днем 0-минус 4 градуса.

В пятницу с юга прорвется порция влажных осадков и черноморского тепла: станет оттепельно и слякотно. Ночью 0 — минус 3, днем от 0 до плюс 4 градусов.
Сотрудник центра погоды «Фобос»
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