«Фобос»: Черноморское тепло придет в столичный регион в пятницу

«Во вторник в регионе возрастет возможность локальных небольших снегопадов, среднесуточная температура останется в климатическом русле. Ночью в городе минус 3 — минус 5 градусов, по области минус 2 — минус 7. Днем в столице минус 1 —минус 3, по области 0 — минус 5 градусов. Ветер южный, юго-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений — 752 мм ртутного столба», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в среду прохладная погода сохранится, но вероятность осадков минимизируется и из-за облаков выглянет солнце. Ночью в столичном регионе минус 2 — минус 7 градусов, днем 0 — минус 5 градусов.
По данным синоптиков, в четверг возрастет вероятность небольших снегопадов, температурные показатели будут соответствовать норме конца ноября. Ночью ожидается минус 1-минус 6 градусов, днем 0-минус 4 градуса.
В пятницу с юга прорвется порция влажных осадков и черноморского тепла: станет оттепельно и слякотно. Ночью 0 — минус 3, днем от 0 до плюс 4 градусов.
Сотрудник центра погоды «Фобос»