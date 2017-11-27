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09:28 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирию пришло похолодание

По прогнозам на ближайшие дни, в республике будут минусовые температуры.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 763 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

«Башгидромет» сообщает, что в ближайшие два дня 28 и 29 ноября жителей региона ждут минусовые температуры. Да и сегодня — 27 ноября в республике при прояснениях ожидается до -14°.

28 ноября в Башкирии прогнозируют отсутствие осадков. Ветер будет неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении до -15°. Днем до -1,-6°.

На следующий день по юго-востоку республики обещают небольшой снег. Температура воздуха ночью по сравнению с 28 ноября не изменится.

В Уфе погода 28 и 29 ноября по сообщению «Гисметео» не будет отличаться от республиканской в целом. Максимальное похолодание до -6° прогнозируют в ночь на среду 29 ноября.

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