В Башкирию пришло похолодание
По прогнозам на ближайшие дни, в республике будут минусовые температуры.
По прогнозам на ближайшие дни, в республике будут минусовые температуры.
«Башгидромет» сообщает, что в ближайшие два дня 28 и 29 ноября жителей региона ждут минусовые температуры. Да и сегодня — 27 ноября в республике при прояснениях ожидается до -14°.
28 ноября в Башкирии прогнозируют отсутствие осадков. Ветер будет неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении до -15°. Днем до -1,-6°.
На следующий день по
В Уфе погода 28 и 29 ноября по сообщению «Гисметео» не будет отличаться от республиканской в целом. Максимальное похолодание до -6° прогнозируют в ночь на среду 29 ноября.