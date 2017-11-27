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09:39 (мск), источник: Новая Кубань

Мороз и солнце: на Кубань неожиданно пришла «зима»

Краснодар. 27 нояб. — Новая Кубань. Днем на территории Краснодарского края температура воздуха будет колебаться от 4 °C до 9 °C, местами отметки термометров поднимутся до 11 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 763 мм рт. ст. 0 м/с

Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, в восточной половине региона до -8°С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный с порывами до 6−11 м/с, местами порывы достигают 12−14 м/с, сообщает краевой гидрометцентр.

В ближайшие два дня в регионе будет безоблачно, местами по утрам туман и гололед. К середине недели ожидаются мокрый снег, дождь.

В Краснодаре 27 будет безоблачно, на 28 ноября прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха днем 5 °C, ночью -1°С, 1 °C.

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