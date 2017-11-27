Мороз и солнце: на Кубань неожиданно пришла «зима»
Краснодар. 27 нояб. — Новая Кубань. Днем на территории Краснодарского края температура воздуха будет колебаться от 4 °C до 9 °C, местами отметки термометров поднимутся до 11 °C.
Краснодар. 27 нояб. — Новая Кубань. Днем на территории Краснодарского края температура воздуха будет колебаться от 4 °C до 9 °C, местами отметки термометров поднимутся до 11 °C.
Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, в восточной половине региона до -8°С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер
В ближайшие два дня в регионе будет безоблачно, местами по утрам туман и гололед. К середине недели ожидаются мокрый снег, дождь.
В Краснодаре 27 будет безоблачно, на 28 ноября прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха днем 5 °C, ночью -1°С, 1 °C.