Мороз и солнце: на Кубань неожиданно пришла «зима»

Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, в восточной половине региона до -8°С. На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-восточный с порывами до 6−11 м/с, местами порывы достигают 12−14 м/с, сообщает краевой гидрометцентр.

В ближайшие два дня в регионе будет безоблачно, местами по утрам туман и гололед. К середине недели ожидаются мокрый снег, дождь.