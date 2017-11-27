Госкомрегистр оштрафовал владельца дельфинария в Ялте
Предприниматель уплатит 70 тыс рублей штрафа.
Предприниматель уплатит 70 тыс рублей штрафа.
Предприниматель, который незаконно занял свыше 2,5 тыс кв метров муниципальной земли под дельфинарий в Ялте, был оштрафован за неисполнение предписания Госземнадзора, передает
Предприниматель проигнорировал требования Госкомрегистра и не устранил нарушения.
«Предприниматель, игнорируя законные требования Госкомрегистра, продолжает использовать земельный участок без наличия предусмотренных законодательством прав. Материалы проверки были направлены в суд, где принято решение оштрафовать бизнесмена на 70 000 рублей», — уточнил Александр Спиридонов.
Бизнесмен уже получат уведомления о штрафах на 100 тыс и 30 тыс рублей.