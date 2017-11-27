Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Чем опасны йогурты
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Как обманывают с новыми деньгами
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
Эксперт о $3 млрд долга перед РФ: Украине выгодно
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10Самые дорогие в мире картины
09:27 (мск), источник: АиФ Крым

Госкомрегистр оштрафовал владельца дельфинария в Ялте

Предприниматель уплатит 70 тыс рублей штрафа.

Предприниматель, который незаконно занял свыше 2,5 тыс кв метров муниципальной земли под дельфинарий в Ялте, был оштрафован за неисполнение предписания Госземнадзора, передает пресс-служба ведомства, ссылаясь на его главу Александра Спиридонова.

Предприниматель проигнорировал требования Госкомрегистра и не устранил нарушения.

«Предприниматель, игнорируя законные требования Госкомрегистра, продолжает использовать земельный участок без наличия предусмотренных законодательством прав. Материалы проверки были направлены в суд, где принято решение оштрафовать бизнесмена на 70 000 рублей», — уточнил Александр Спиридонов.

Бизнесмен уже получат уведомления о штрафах на 100 тыс и 30 тыс рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Исчадие ада. Как Чарльз Мэнсон отомстил миру за трудное детство
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Богусевич прокомментировала свою победу на «Детском Евровидении»
Глава Роскомнадзора назвал анонимность в сети «большой сказкой»
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Опрос: в школах предлагают ввести уроки общения в интернете
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь