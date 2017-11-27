В Красноярске начался демонтаж 29 км «лишних» ограждений
Заборы и заборчики начали срезать в центре города.
Заборы и заборчики начали срезать в центре города.
Сегодня бригады вышли на улицы Центрального района — подрядчики работали на улице Дзержинского. Первыми демонтировали ограждения, которые были установлены для организации
По поручению главы города ревизия ограждений на улицах была проведена в каждом из районов Красноярска. Сотрудники районных администраций обошли всю территорию и составили перечень всех существующих ограждений. Многие из них дублировали друг друга, отличались по форме и конфигурации, так как были установлены с разными целями в разные годы. После обхода была проведена ревизия и определен план оптимизации.
Работа будет проведена во всех районах. Часть ограждений срежут и перевезут на склады или сразу переустановят в те места, где ограждения того же типа частично разрушены или находятся в аварийном состоянии.
По всему городу по планам должны быть демонтированы или видоизменены 29 км ограждений.
Подготовлено по материалам