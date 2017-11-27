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11:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске начался демонтаж 29 км «лишних» ограждений

Заборы и заборчики начали срезать в центре города.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Сегодня бригады вышли на улицы Центрального района — подрядчики работали на улице Дзержинского. Первыми демонтировали ограждения, которые были установлены для организации П-образных пешеходных переходов, так как движение в центральной части города теперь будет организовано по-другому. Для пешеходов будет отдельная, выделенная фаза работы светофоров — когда пешеходы пересекают проезжую часть, ни один поток машин не будет двигаться. В связи с этим организация П-образных пешеходных переходов становится неактуальной, а значит ограждения, которые регулировали пешеходные потоки, могут быть демонтированы.

По поручению главы города ревизия ограждений на улицах была проведена в каждом из районов Красноярска. Сотрудники районных администраций обошли всю территорию и составили перечень всех существующих ограждений. Многие из них дублировали друг друга, отличались по форме и конфигурации, так как были установлены с разными целями в разные годы. После обхода была проведена ревизия и определен план оптимизации.

Работа будет проведена во всех районах. Часть ограждений срежут и перевезут на склады или сразу переустановят в те места, где ограждения того же типа частично разрушены или находятся в аварийном состоянии.

По всему городу по планам должны быть демонтированы или видоизменены 29 км ограждений.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации.

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