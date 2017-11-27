На острове Русском во Владивостоке запретят парковаться на обочинах
Городские власти услышали местных жителей, которые давно страдают
Городские власти услышали местных жителей, которые давно страдают
Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.
На грунтовой дороге острова Русский, от остановки «Ворошиловская батарея» до пересечения с улицей Экипажной, запретят парковать автомобили. Соответствующие дорожные знаки появятся здесь в ближайшее время, сообщили ИА PrimaMedia в
Как пояснили специалисты, установка технических средств организации дорожного движения обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с оставлением гражданами автомашин по обеим сторонам дороги, что значительно затрудняет пропускную способность на данном участке, провоцирует аварийные ситуации, а также препятствует оперативному проезду аварийных служб, МЧС, скорой помощи и полиции.
Вниманию автолюбителей! Помимо знаков 3.27 «Остановка запрещена» по обеим сторонам дороги от остановки «Ворошиловская батарея» до пересечения с улицей Экипажной будут также установлены дополнительные информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор».
Напомним, что о такой мере воздействия давно просили местные жители, которые были часами стоять в пробках