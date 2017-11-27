На острове Русском во Владивостоке запретят парковаться на обочинах

Источник: РИА "Новости"

Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.

На грунтовой дороге острова Русский, от остановки «Ворошиловская батарея» до пересечения с улицей Экипажной, запретят парковать автомобили. Соответствующие дорожные знаки появятся здесь в ближайшее время, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как пояснили специалисты, установка технических средств организации дорожного движения обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с оставлением гражданами автомашин по обеим сторонам дороги, что значительно затрудняет пропускную способность на данном участке, провоцирует аварийные ситуации, а также препятствует оперативному проезду аварийных служб, МЧС, скорой помощи и полиции.

Вниманию автолюбителей! Помимо знаков 3.27 «Остановка запрещена» по обеим сторонам дороги от остановки «Ворошиловская батарея» до пересечения с улицей Экипажной будут также установлены дополнительные информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор».