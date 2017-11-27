Администрация Владивостока презентовала новогодний стиль
Администрация Владивостока предлагает использовать в оформлении предприятий и учреждений баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции, сообщает Deita. ru.
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Администрация Владивостока предлагает использовать в оформлении предприятий и учреждений баннеры и плакаты, разработанные в единой концепции, сообщает Deita. ru.
Печатать всем одинаковые баннеры не обязательно, можно просто использовать в оформлении своих учреждений представленную концепцию с новогодней символикой.
2018 год объявлен в России Годом театра. Это нашло отражение и в новогодних баннерах — здесь нарядная театральная маска соседствует с ёлочными игрушками.
Михаил Грач.