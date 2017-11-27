На зимнее расписание перейдет хабаровский электротранспорт

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске электротранспорт переведут на зимнее расписание. Новый график начнет действовать в следующий понедельник, 4 декабря, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Расписание изменят трамваи пятого и троллейбусы первого маршрутов. Так, в будние и выходные дни трамвай № 5 будет отправляться в последний рейс с железнодорожного вокзала до поселка Кирова в 19:55, а с железнодорожного вокзала до остановки «Школа № 38» — в 20:25 по будням и в 20:30 в выходные.

В субботу и воскресенье последний рейс от поселка Кирова будет начинаться в 20:14, во все остальные дни — в 20:21. Из поселка Кирова до парка Гагарина трамваи будут выезжать в 20:45 по будням, в 20:44 — в выходные.

Последний рейс троллейбуса № 1 от Комсомольской площади до аэропорта запланирован на 22:11 в будние дни и на 21:54 — в выходные. С Комсомольской площади до депо троллейбус будет отправляться в 22:43 по будням и в 22:39 — в выходные.