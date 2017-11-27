Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Чем опасны йогурты
Собянин рассказал о 15 млн «лишних» россиян
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Внутри Монголии
10:59 (мск), источник: Губерния онлайн

На зимнее расписание перейдет хабаровский электротранспорт

Изменения внесут в график движения трамвая № 5 и троллейбуса № 1.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске электротранспорт переведут на зимнее расписание. Новый график начнет действовать в следующий понедельник, 4 декабря, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Расписание изменят трамваи пятого и троллейбусы первого маршрутов. Так, в будние и выходные дни трамвай № 5 будет отправляться в последний рейс с железнодорожного вокзала до поселка Кирова в 19:55, а с железнодорожного вокзала до остановки «Школа № 38» — в 20:25 по будням и в 20:30 в выходные.

В субботу и воскресенье последний рейс от поселка Кирова будет начинаться в 20:14, во все остальные дни — в 20:21. Из поселка Кирова до парка Гагарина трамваи будут выезжать в 20:45 по будням, в 20:44 — в выходные.

Последний рейс троллейбуса № 1 от Комсомольской площади до аэропорта запланирован на 22:11 в будние дни и на 21:54 — в выходные. С Комсомольской площади до депо троллейбус будет отправляться в 22:43 по будням и в 22:39 — в выходные.

От аэропорта до Комсомольской площади последний троллейбус маршрута № 1 будет отъезжать в будние дни в 22:00, в выходные — в 22:01; от аэропорта до троллейбусного депо по будням — в 22:48, в субботу и воскресенье — в 22:31.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главную новогоднюю елку Хабаровского края начали устанавливать на площади Ленина
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
На строительство железных дорог в Крыму нужно еще 100 млрд руб.
Опрос: россияне предложили обучать школьников навыкам общения
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь