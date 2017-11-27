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10:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Посылкам с «Aliexpress» могут усложнить дорогу в Хабаровский край

Под вопросом поставка товаров и из других интернет-магазинов.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект, предусматривающий ограничение потока некачественных товаров в Россию из-за рубежа, направлен в правительство страны. Он должен упорядочить поток электронной торговли, в особенности через китайские интернет-магазины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на интервью главы Росаккредитации Алексея Херсонцева «Российской газете».

Уточняется, что в связи с бурным ростом электронной торговли назрела необходимость обязать китайские интернет-магазины проверять предлагаемую ими продукцию на соответствие нашим требованиям безопасности. Причем делать это следует до начала поставок на российский рынок.

По задумке авторов законопроекта, Федеральная служба по аккредитации и органы надзора, в том числе Роспотребнадзор, смогут отзывать сертификаты по итогам своих проверок на потребительском рынке. А для экспортеров изменятся правила игры в связи со вступлением Росаккредитации в Международную организацию по аккредитации лабораторий (ILAC).

 — Этот вопрос является ключевым для дальнейшего движения в плане вычистки рынка. Проблема в том, что законодательно ни один из органов надзора не наделен полномочиями по оперативному аннулированию сертификатов. Теоретически это можно обосновать — контролер на рынке не может отменить чужое решение. Сейчас так: проверка, как правило, не меньше месяца, после нее мы выдаем органу по сертификации предписание отменить сертификаты. Через какое-то время проверяем, отменил или нет. За это время продукция уже разошлась по рынку. Недобросовестные участники пользуются этим окном по максимуму.

У нас есть такой реестр деклараций, в котором указаны предписания по их отзыву, там где-то 2,5 тысячи записей за четыре года. Это при том, что в год принимается чуть меньше миллиона деклараций, то есть процент очень небольшой. Поэтому мы договорились, и все это поддерживают, о наделении органов по надзору на рынке и Росаккредитации правом принимать решения об аннулировании сертификатов по результатам своих проверок, — цитирует Алексея Херсонцева «Российская газета». По данным Ассоциации компаний розничной торговли, через зарубежные интернет-магазины россияне больше всего заказывают бытовую технику и электронику (32%), одежду (25%) и обувь (13%). Далее идут автозапчасти и аксессуары (7%), парфюмерия и косметика (6%), спорттовары и товары для дома (по 3%). Оставшиеся 11% объема покупок значатся в категории «прочее».

Напомним, что ранее «Почта России» защитила российские интернет-магазины, отказавшись предоставлять их иностранным аналогам равнозначные тарифы на пересылку отправлений.

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