Движение транспорта ограничили на трассе «Байкал» в Шелеховском районе из-за непогоды

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что на участке трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Приангарья от 32-го до 85-го км действует ограничение для большегрузного транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 27 ноября. Полиция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на данном участке дороги, соблюдать требования правил дорожного движения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.