Движение транспорта ограничили на трассе «Байкал» в Шелеховском районе из-за непогоды
Ограничение для большегрузов действует с 32-го по 85-й км.
Ограничение для большегрузов действует с 32-го по 85-й км.
Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что на участке трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Приангарья от 32-го до 85-го км действует ограничение для большегрузного транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 27 ноября. Полиция призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на данном участке дороги, соблюдать требования правил дорожного движения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на