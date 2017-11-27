В Хабаровске не будут продавать мишуру и ёлочные игрушки на улице

Источник: Восток Медиа

На улицах дальневосточной столицы в этом году нельзя будет купить новогодние сувениры, мишуру и другие атрибуты праздника — предприниматели отказались выставлять лотки и палатки с продукцией. Этот способ продаж стал для них нерентабельным.

«Это явление изжило себя. Заявок на данный вид торговли и в данном ассортименте нам не поступало. В широком ассортименте вся эта продукция представлена в торговых центрах, специализированных магазинах», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Кирилл Соболенко.

Данный вид продаж является праздничной торговлей, поэтому чтобы поставить палатку с новогодними сувенирами, предпринимателям достаточно было принести в администрацию города заявку с просьбой разместить торговое место на выбранной территории. Специальных конкурсов или аукционов для этого не проводят. Однако простая процедура не привлекла бизнесменов — крупные торговые сети давно переманили покупателей.