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10:51 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске не будут продавать мишуру и ёлочные игрушки на улице

Предприниматели не захотели выставлять лотки и палатки с новогодними сувенирами.

Источник: Восток Медиа

На улицах дальневосточной столицы в этом году нельзя будет купить новогодние сувениры, мишуру и другие атрибуты праздника — предприниматели отказались выставлять лотки и палатки с продукцией. Этот способ продаж стал для них нерентабельным.

«Это явление изжило себя. Заявок на данный вид торговли и в данном ассортименте нам не поступало. В широком ассортименте вся эта продукция представлена в торговых центрах, специализированных магазинах», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Кирилл Соболенко.

Данный вид продаж является праздничной торговлей, поэтому чтобы поставить палатку с новогодними сувенирами, предпринимателям достаточно было принести в администрацию города заявку с просьбой разместить торговое место на выбранной территории. Специальных конкурсов или аукционов для этого не проводят. Однако простая процедура не привлекла бизнесменов — крупные торговые сети давно переманили покупателей.

Куда больше заявок в отдел работы рынков и мелкой розницы поступает от желающих продавать ёлки и пихты. Больше 20 предпринимателей уже обозначили точки будущих продаж. В этом году их будет около 150 во всех районах города, в том числе на жилммассивах.

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