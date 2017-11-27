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10:48 (мск), источник: Восток Медиа

Русские на севере Хабаровского края заявили о нарушении своих прав

Несколько десятков жителей охотского села Арка добиваются равного с аборигенами доступа к рыбе.

Источник: Восток Медиа

Потомки русских переселенцев таёжного села Арка, которые на протяжении нескольких поколений живут в одинаковых условиях с исконным населением этих мест — эвенами, считают себя ущемлёнными в правах. Об этом они написали в обращении на имя президента России Владимира Путина (документ есть в распоряжении редакции — прим. ред.). Люди считают не справедливым, что им из-за их национальности местные власти отказывают в выделении лимита по 50 килограммов бесплатного лосося в год. Чиновники распределяют так называемую нормовую рыбу исключительно среди представителей аборигенного населения.

«Мы, 61 человек, которым отказали в выделении лимитов на вылов рыбы лососёвых пород, постоянно проживаем в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера, — говорится в коллективном письме. — Многие здесь родились, создали интернациональные семьи. Мы живём одними проблемами, преодолеваем трудности сурового севера. Рыболовство и для нас стало основой существования. Рыба стала главным источником пропитания. Решение вопроса о выделении “нормовой” рыбы для личного потребления лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам севера, но постоянно проживающим в местах традиционной хозяйственной деятельности, является для нас жизненно важным».

Как рассказала житель Арки Наталья Борошнева, в её семье вообще сложилась парадоксальная ситуация. Ни ей, ни рождённой от первого мужа-русского старшей дочери лимиты ни разу не выделялись. В тоже время, её нынешний супруг-эвен и их совместный ребёнок право на бесплатный лов лососёвых получают без проблем.

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Интересы некоренного населения Арки в Хабаровске пытается отстоять уроженец этого села, юрист Евгений Третьяков. Сейчас он занят составлением беспрецедентного иска, в котором попытается оспорить многочисленные отказы русским и представителям других народов в праве на льготную рыбалку. Он уже выяснил, что в федеральном законодательстве и в разъяснениях пленума Верховного Суда России не делается разницы между обитателями северной глубинки по национальному признаку.

«Если человек проживает на территории проживания коренных народов, ведёт традиционный образ жизни, занимается традиционным природопользованием, то независимо от его национальной принадлежности он имеет право на вылов рыбы, на вылов той же самой кеты, кижуча, которые у нас заготавливаются», — отметил Евгений Третьяков.

В министерстве природных ресурсов Хабаровского края объяснили, что на федеральном уровне до сих пор отсутствует правовой механизм предоставления прав на льготную добычу лососёвых представителям не аборигенных народов Дальнего Востока. Перечень коренных малочисленных наций чётко обозначен. Кроме того, по закону вся территория Хабаровского края считается зоной традиционного природопользования. Это означает, что, если дать возможность наравне с эвенами и нанайцами ловить кету и кижуча русским аркинцам, скоро с такими же претензиями могут выступить и жители густонаселённых Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

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«Хабаровск — это же тоже территория традиционного проживания коренных малочисленных народов Дальнего Востока, — подчеркнул председатель комитета рыбного хозяйства краевого минприроды Кирилл Фирсов. — Население — 600 тысяч человек. По 50 килограммов лосося в год, а многодетным семьям и по 100 килограммов. Где мы столько ресурса возьмём? Столько рыбы просто в Амуре нет. Люди придут и скажут, нам положено, а ресурса нет. Кто за это будет отвечать?».

По информации управления по делам КМНС минприроды Хабаровского края, в настоящее время на уровне Федерального собрания России обсуждаются законодательные поправки в несколько нормативных актов. Если они будут одобрены депутатами, в реестр граждан, ведущих традиционный уклад жизни, могут быть включены и жители отдалённых посёлков, как Арка Охотского района, не коренных национальностей. Тем не менее, русские аркинцы намерены добиваться равных прав с аборигенами через суд. Сейчас они решают вопрос, в какую именно инстанцию подавать свой иск.

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