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11:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области впервые провели операцию по пересадке сердца

В Ростовской области значимое событие. О нем в своем микроблоге сообщил глава региона.

Источник: Комсомольская правда

— Утро понедельника начинается с отличной новости! — написал Василий Голубев. — 25 ноября наши донские хирурги впервые провели операцию по пересадке сердца.

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Как удалось выяснить газете «Комсомольская правда-Ростов», уникальная операция была проведена в Ростовской областной клинической больнице. Там есть свой кардиохирургический центр. В нем — кардиологическое диспансерное отделение, кардиохирургическое отделение для взрослых и детей, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Подробности операции медики обещали огласить чуть позже. Но уже сейчас известно, что Ростовская область стала теперь шестым регионом в России, где выполняют трансплантацию сердца.

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