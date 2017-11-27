В Ростовской области впервые провели операцию по пересадке сердца
В Ростовской области значимое событие. О нем в своем микроблоге сообщил глава региона.
В Ростовской области значимое событие. О нем в своем микроблоге сообщил глава региона.
— Утро понедельника начинается с отличной новости! — написал Василий Голубев. — 25 ноября наши донские хирурги впервые провели операцию по пересадке сердца.
Как удалось выяснить газете «Комсомольская правда-Ростов», уникальная операция была проведена в Ростовской областной клинической больнице. Там есть свой кардиохирургический центр. В нем — кардиологическое диспансерное отделение, кардиохирургическое отделение для взрослых и детей, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.
Подробности операции медики обещали огласить чуть позже. Но уже сейчас известно, что Ростовская область стала теперь шестым регионом в России, где выполняют трансплантацию сердца.