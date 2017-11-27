В Ростовской области впервые провели операцию по пересадке сердца

Как удалось выяснить газете «Комсомольская правда-Ростов», уникальная операция была проведена в Ростовской областной клинической больнице. Там есть свой кардиохирургический центр. В нем — кардиологическое диспансерное отделение, кардиохирургическое отделение для взрослых и детей, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а также отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.