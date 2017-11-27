В Воронежской области выдали 1,6 тыс электронных больничных

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области оформлено 1650 электронных больничных листов, сообщили на круглом столе «Электронный больничный — быстро, удобно, надежно» в среду, 22 ноября. В круглом столе приняли участие руководители реготделения Фонда соцстрахования РФ, представители департамента здравоохранения, медорганизаций, крупных работодателей и медико-социальной экспертизы.

Электронный больничный — документ нового поколения, который введен с 1 июля 2017 года. Участники круглого стола отметили, что пока нововведение не получило массового распространения в Воронежской области. Однако эксперты уверены, что в скором будущем электронные листки нетрудоспособности станут так же привычны, как и купленный через интернет билет на самолет или поезд.

— Электронный больничный — перспективный проект. Но одна из трудностей его реализации — отсутствие у лечебных учреждений достаточных финансовых возможностей, чтобы организовать процесс, — пояснил первый замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков.

Как заверили участников совещания представители облздрава, до конца 2018 года все лечебные учреждения региона будут компьютеризированы и технически готовы для реализации нововведения.

Врач может оформить электронный больничный только при соблюдении ряда условий. Среди них — письменное согласие пациента. Кроме того, медучреждение и работодатель пациента должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного больничного.

Реквизиты листка те же, что и в бумажном варианте. Единственное отличие — необходимость указать СНИЛС пациента.

— Замена бумажных больничных электронными должна облегчить жизнь и пациенту, и врачу, — уверена заведующая клинико-экспертным отделением БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» Любовь Жарикова. — Ошибок станет меньше — не придется менять документ из-за казуса с неправильно написанным именем или названием учреждения, так как вся информация уже содержится в базе данных.

Медучреждениям электронный больничный позволит уменьшить бумажный документооборот, а значит, врач сможет больше времени уделять приему. Также электронный формат листка нетрудоспособности позволит быстрее и удобнее формировать аналитическую отчетность.

Электронный больничный нельзя потерять или испортить, случаев мошенничества с такими листками нетрудоспособности не зафиксировано.

— В 2016 году нам пришлось столкнуться с несколькими случаями поддельных больничных листов. Это серьезное преступление, которое грозит даже лишением свободы. А электронные больничные исключают саму возможность подделки, — заметила главный бухгалтер управления Пенсионного фонда России по Воронежу Татьяна Тертышная.