В Зале Чайковского проходит прощание с Дмитрием Хворостовским
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданская панихида по оперному певцу Дмитрию Хворостовскому начинается в понедельник в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве.
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданская панихида по оперному певцу Дмитрию Хворостовскому начинается в понедельник в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве.
В числе первых проститься с музыкантом пришли генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и адвокат, близкий друг баритона Павел Астахов.
Закрытый гроб с телом Хворостовского размещен в окружении цветов в центре сцены, на которой не раз выступал оперный певец. Там же выставляют траурные венки от концертных и театральных коллективов, а также от государственных структур федерального уровня и с родины музыканта, из Красноярска. В зале приглушенно играет запись оперных арий в исполнении Хворостовского.
В 11:00 мск начнется
В конце 2016 года
По завещанию артиста, его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске. Одна из капсул будет захоронена во вторник на Новодевичьем кладбище столицы.