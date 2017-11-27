В Зале Чайковского проходит прощание с Дмитрием Хворостовским

Источник: РИА "Новости"

В числе первых проститься с музыкантом пришли генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и адвокат, близкий друг баритона Павел Астахов.

Закрытый гроб с телом Хворостовского размещен в окружении цветов в центре сцены, на которой не раз выступал оперный певец. Там же выставляют траурные венки от концертных и театральных коллективов, а также от государственных структур федерального уровня и с родины музыканта, из Красноярска. В зале приглушенно играет запись оперных арий в исполнении Хворостовского.

В 11:00 мск начнется онлайн-трансляция церемонии прощания на сайте Московской филармонии meloman.ru и на экране Большого концертного зала в Красноярске.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз Хворостовский появился на публике в июне 2017 года на австрийском фестивале Grafenegg.