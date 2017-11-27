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10:48 (мск), источник: ТАСС

В Зале Чайковского проходит прощание с Дмитрием Хворостовским

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданская панихида по оперному певцу Дмитрию Хворостовскому начинается в понедельник в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве.

Источник: РИА "Новости"

В числе первых проститься с музыкантом пришли генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и адвокат, близкий друг баритона Павел Астахов.

Закрытый гроб с телом Хворостовского размещен в окружении цветов в центре сцены, на которой не раз выступал оперный певец. Там же выставляют траурные венки от концертных и театральных коллективов, а также от государственных структур федерального уровня и с родины музыканта, из Красноярска. В зале приглушенно играет запись оперных арий в исполнении Хворостовского.

В 11:00 мск начнется онлайн-трансляция церемонии прощания на сайте Московской филармонии meloman.ru и на экране Большого концертного зала в Красноярске.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз Хворостовский появился на публике в июне 2017 года на австрийском фестивале Grafenegg.

По завещанию артиста, его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске. Одна из капсул будет захоронена во вторник на Новодевичьем кладбище столицы.

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