Умер известный самарский ученый Александр Малиновский
Церемония прощание состоится 28 ноября.
Церемония прощание состоится 28 ноября.
26 ноября в возрасте 73 лет умер Александр Малиновский, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель СССР и РФ, заслуженный инженер России, академик Российской инженерной академии.
Прощание с ученым пройдет 28 ноября с 10.00 до 11.30 в 7-м корпусе СамГТУ (ул. Первомайская, 1). Отпевание пройдет в храме Святой Троицы в с. Утёвка Нефтегорского района. Александр Малиновский будет похоронен на кладбище родного села. ДБудет организован транспорт до с. Утевка.
Александр Малиновский родился в селе Утевка Нефтегорского района. Окончил