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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Умер известный самарский ученый Александр Малиновский

Церемония прощание состоится 28 ноября.

Источник: Комсомольская правда

26 ноября в возрасте 73 лет умер Александр Малиновский, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель СССР и РФ, заслуженный инженер России, академик Российской инженерной академии.

Прощание с ученым пройдет 28 ноября с 10.00 до 11.30 в 7-м корпусе СамГТУ (ул. Первомайская, 1). Отпевание пройдет в храме Святой Троицы в с. Утёвка Нефтегорского района. Александр Малиновский будет похоронен на кладбище родного села. ДБудет организован транспорт до с. Утевка.

Александр Малиновский родился в селе Утевка Нефтегорского района. Окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института по специальности «Инженер химик-технолог». Получил премию Совета Министров за разработку топливной системы печных агрегатов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, обеспечивающей рациональное расходование топливно-энергетических, материальных, трудовых и сырьевых ресурсов и охрану окружающей среды.

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