К выходным в Приморье похолодает

Рабочая неделя в Приморье начнется с небольшого потепления. Кроме того, очередной циклон из Китая принесет в регион мокрый снег. Однако уже в середине недели в крае похолодает, а осадки прекратятся. Температура начнет стремительно понижаться, и уже в конце недели зима вступит в свои права. Днем в Приморье похолодает до -8..-16 С, Днем в Приморье похолодает до -8..-22 С, в горных районах до -32 С.