К выходным в Приморье похолодает
Но в начале недели будет тепло и выпадет снег.
Но в начале недели будет тепло и выпадет снег.
Рабочая неделя в Приморье начнется с небольшого потепления. Кроме того, очередной циклон из Китая принесет в регион мокрый снег. Однако уже в середине недели в крае похолодает, а осадки прекратятся. Температура начнет стремительно понижаться, и уже в конце недели зима вступит в свои права. Днем в Приморье похолодает до -8..-16 С, Днем в Приморье похолодает до -8..-22 С, в горных районах до -32 С.
Во Владивостоке рабочая неделя начнется с мокрого снега. Днем в Приморье похолодает до -8..-5 С, ночью около 0 С. В середине недели в краевом центре осадки прекратятся, а температура начнет падать. Днем в Приморье похолодает до -8..-11 С, Днем в Приморье похолодает до -8..-14 С.