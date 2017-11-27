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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

К выходным в Приморье похолодает

Но в начале недели будет тепло и выпадет снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя в Приморье начнется с небольшого потепления. Кроме того, очередной циклон из Китая принесет в регион мокрый снег. Однако уже в середине недели в крае похолодает, а осадки прекратятся. Температура начнет стремительно понижаться, и уже в конце недели зима вступит в свои права. Днем в Приморье похолодает до -8..-16 С, Днем в Приморье похолодает до -8..-22 С, в горных районах до -32 С.

Во Владивостоке рабочая неделя начнется с мокрого снега. Днем в Приморье похолодает до -8..-5 С, ночью около 0 С. В середине недели в краевом центре осадки прекратятся, а температура начнет падать. Днем в Приморье похолодает до -8..-11 С, Днем в Приморье похолодает до -8..-14 С.

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