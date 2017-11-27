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10:56 (мск), источник: РИА Крым

В Бельгии потребовали вернуть скифское золото в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Антверпене (Бельгия) прошла конференция «Крым сегодня», участники которой вновь подняли вопрос возвращения скифского золота.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщила соорганизатор мероприятия Ирина Гончарова.

По ее словам, бельгийские СМИ почти не заметили ситуации с коллекцией «скифского золота» из крымских музеев, которая в настоящее время опечатана в Амстердаме.

«Информацию о положении дел бельгийцы получают из голландских газет. Но публикации о крымской коллекции прекратились сразу же после вынесения первичного решения Амстердамского суда, поэтому мы решили напомнить, что работа по-прежнему ведется и не прекратится до тех пор, пока коллекция не вернется домой — в крымские музеи», — рассказала Ирина Гончарова.

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Коллекция «скифского золота» — около двух тысяч артефактов — была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. На прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский заявил, что не считает возможным продолжение межмузейных отношений с Голландией, если суд Амстердама решит все-таки не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.

По словам соорганизатора, наряду с адвокатской работой европейские общественники запустили петицию с требованием вернуть коллекцию в Крым.

«Все письма поддержки были переданы адвокатам, представляющим интересы крымских музеев. На сегодняшний момент ряд директоров музеев в письменном виде выразили протесты по поводу того, что политика вмешивается во внутри музейные договора. Будут и другие протесты, мы не сомневаемся», — добавила она.

Ирина Гончарова отметила, что в настоящее время продолжается «вторая судебная стадия» и шансы на положительное для крымских музеев решение по-прежнему оцениваются как 50/50.

«То, что украинские оппоненты совсем не уверены в выигрыше, говорит и тот факт, что на днях к нам пришло письмо от брюссельского адвоката. Из послания следует, что к организаторам конференции готовится иск. В письме адвокат требовал (еще до конференции!) ознакомить его с текстом моего выступления. То есть еще до того, как мероприятие прошло, на нас завели дело и пробуют таким образом психологически надавить. Такой неприкрытый прессинг можно рассмотреть только как проявление неуверенности в позиции»
Гончарова

Она также констатировала, что задержка коллекции в Амстердаме вызвана исключительно политическими событиями и используется для давления на Россию, будучи предметом вымогательства и проявлением желания диктовать определенное поведение в геополитических вопросах.

«Проводя конференцию, мы рассчитываем повлиять на жителей Бельгии и Нидерландов, чтобы они задались вопросом: какое отношение вечные культурные ценности имеют к временным политическим дрязгам и почему в любой конфликтной ситуации жертвами мародерства и вандализма выступают именно музеи. Кроме того, мы намерены обратиться к музейным работникам Крыма и сказать им: мы понимаем, что полуостров является важной частью европейской истории, у нас общие корни, которые прослеживаются через скифское наследие, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы восстановить историческую справедливость и вернуть скифскую коллекцию домой», — заключила Гончарова.

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