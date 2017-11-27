В Бельгии потребовали вернуть скифское золото в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Антверпене (Бельгия) прошла конференция «Крым сегодня», участники которой вновь подняли вопрос возвращения скифского золота.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Антверпене (Бельгия) прошла конференция «Крым сегодня», участники которой вновь подняли вопрос возвращения скифского золота.
Об этом РИА Новости Крым сообщила соорганизатор мероприятия Ирина Гончарова.
По ее словам, бельгийские СМИ почти не заметили ситуации с коллекцией «скифского золота» из крымских музеев, которая в настоящее время опечатана в Амстердаме.
«Информацию о положении дел бельгийцы получают из голландских газет. Но публикации о крымской коллекции прекратились сразу же после вынесения первичного решения Амстердамского суда, поэтому мы решили напомнить, что работа
Коллекция «скифского золота» — около двух тысяч артефактов — была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. На прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский заявил, что не считает возможным продолжение межмузейных отношений с Голландией, если суд Амстердама решит
По словам соорганизатора, наряду с адвокатской работой европейские общественники запустили петицию с требованием вернуть коллекцию в Крым.
«Все письма поддержки были переданы адвокатам, представляющим интересы крымских музеев. На сегодняшний момент ряд директоров музеев в письменном виде выразили протесты по поводу того, что политика вмешивается во внутри музейные договора. Будут и другие протесты, мы не сомневаемся», — добавила она.
Ирина Гончарова отметила, что в настоящее время продолжается «вторая судебная стадия» и шансы на положительное для крымских музеев решение
«То, что украинские оппоненты совсем не уверены в выигрыше, говорит и тот факт, что на днях к нам пришло письмо от брюссельского адвоката. Из послания следует, что к организаторам конференции готовится иск. В письме адвокат требовал (еще до конференции!) ознакомить его с текстом моего выступления. То есть еще до того, как мероприятие прошло, на нас завели дело и пробуют таким образом психологически надавить. Такой неприкрытый прессинг можно рассмотреть только как проявление неуверенности в позиции»
Она также констатировала, что задержка коллекции в Амстердаме вызвана исключительно политическими событиями и используется для давления на Россию, будучи предметом вымогательства и проявлением желания диктовать определенное поведение в геополитических вопросах.
«Проводя конференцию, мы рассчитываем повлиять на жителей Бельгии и Нидерландов, чтобы они задались вопросом: какое отношение вечные культурные ценности имеют к временным политическим дрязгам и почему в любой конфликтной ситуации жертвами мародерства и вандализма выступают именно музеи. Кроме того, мы намерены обратиться к музейным работникам Крыма и сказать им: мы понимаем, что полуостров является важной частью европейской истории, у нас общие корни, которые прослеживаются через скифское наследие, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы восстановить историческую справедливость и вернуть скифскую коллекцию домой», — заключила Гончарова.