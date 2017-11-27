Известный нижегородский врач Сергей Белоусов скончался на 88-м году жизни
Известный нижегородский
Известный нижегородский
— Администрация академии выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Сергеевича, — говорится в сообщении.
Сергей Белоусов родился 16 ноября 1930 года в семье врачей. В 1954 году с отличием окончил
С 1984 года профессор работает в Горьковском медицинском институте, где принимает участие в организации кафедры клинической токсикологии. Его работы по применению лазеров в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии широко известны в стране.
Сергей Белоусов был академиком Лазерной академии наук РФ, академиком Европейской Академии Естественных Наук, Почетным ученым Итальянской Академии г. Рим.