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11:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Известный нижегородский врач Сергей Белоусов скончался на 88-м году жизни

Известный нижегородский врач-терапевт, профессор Сергей Белоусов скончался на 88-м году жизни. Трагедия произошла 27 ноября, сообщает пресс-служба Нижегородской медицинской академии.

Источник: пресс-служба НижГМА

— Администрация академии выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Сергеевича, — говорится в сообщении.

Сергей Белоусов родился 16 ноября 1930 года в семье врачей. В 1954 году с отличием окончил лечебно-профилактический факультет Горьковского мединститута, в 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Нарушения кардио- и гемодинамики при хронической ишемической болезни сердца».

С 1984 года профессор работает в Горьковском медицинском институте, где принимает участие в организации кафедры клинической токсикологии. Его работы по применению лазеров в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии широко известны в стране.

Сергей Белоусов был академиком Лазерной академии наук РФ, академиком Европейской Академии Естественных Наук, Почетным ученым Итальянской Академии г. Рим.

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