К 2020 году на Дону планируют издать энциклопедию казачества
В Новочеркасске состоялся XXIII отчетный Большой Круг Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
В Новочеркасске состоялся XXIII отчетный Большой Круг Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
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«У нас целый ряд направлений: и охрана общественного порядка, и противодействие пожарам, и работа с молодежью, и работа по патриотическому направлению. Несколько десятков направлений по сути, не говоря о непрерывном казачьем образовании, которое реализуется в Ростовской области, поэтому темы для беседы есть», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Одним из главных направлений своей деятельности казаки считают сохранение казачьей истории и возрождение традиций. Для этого проводится программа воспитания молодежных организаций войска. В 2017 году кадеты приняли участие в 600 мероприятиях
«Мы хотим создать энциклопедию казачества к 2020 году, мы хотим сделать каталог всех исторических мест и личностей по всем муниципальным образованиям, по всем юртам, которые входят во Всевеликоле войско Донское, это большая работа», — говорит атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров.
На Большом круге каждый из участников может смело высказать одобрение, предложение и даже недовольство. Все замечания учитываются и в дальнейшем превращаются в задачи на 2018 год.