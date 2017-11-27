К 2020 году на Дону планируют издать энциклопедию казачества

450 казаков-делегатов из разных округов войска Донского совместно с региональными и муниципальными властями подвели итоги годовой работы и поставили для себя новые задачи. Среди них — создание энциклопедии казачества.

«У нас целый ряд направлений: и охрана общественного порядка, и противодействие пожарам, и работа с молодежью, и работа по патриотическому направлению. Несколько десятков направлений по сути, не говоря о непрерывном казачьем образовании, которое реализуется в Ростовской области, поэтому темы для беседы есть», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Одним из главных направлений своей деятельности казаки считают сохранение казачьей истории и возрождение традиций. Для этого проводится программа воспитания молодежных организаций войска. В 2017 году кадеты приняли участие в 600 мероприятиях военно-патриотической и спортивной направленности.

«Мы хотим создать энциклопедию казачества к 2020 году, мы хотим сделать каталог всех исторических мест и личностей по всем муниципальным образованиям, по всем юртам, которые входят во Всевеликоле войско Донское, это большая работа», — говорит атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров.