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11:01 (мск), источник: РИА Крым

Археологи исследуют древнее поселение в зоне строительства Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму на месте строительства будущего железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив археологи исследуют обнаруженные 17 курганов и древнее поселение. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Раскопки выполнены на участке крупного археологического памятника. Это “Комплекс поселений Биели”, он давно известен в научных кругах. Но полномасштабные исследования этого объекта начались только в 2017 году благодаря реализации проекта по строительству железнодорожного подхода к мосту. Мы получили возможность изучить поселение, где люди жили постоянно на протяжении нескольких веков. Об этом говорит большой пласт культурного слоя (глубиной до двух метров — ред.)», — рассказал руководитель археологических работ, кандидат исторических наук Юрий Белик.

Исследования выполняются на территории площадью более 28 тысяч квадратных метров. К ним привлечены специалисты-археологи из Керчи, Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Сотни находок уже переданы на обработку и детальное изучение. Среди них — турецкие глиняные курительные трубки XVII—XVIII вв.еков, сосуды, украшения хазарской эпохи, античная керамика, предметы быта бронзового века, культовые принадлежности: от христианских нательных крестиков XIX века до хазарского оберега-лунницы. Собрана коллекция монет из разных стран, которая показывает широкие торговые связи поселения и его высокую популярность среди путешествующих по Крыму купцов.

Юрий Белик рассказал, что во время исследования обнаружены многочисленные каменные кладки и остатки погребений.

«Мы увидели фрагменты старых домов, очагов, вымосток, которые, видимо, восстанавливались, перестраивались. Сохранились стены со следами ремонта разных эпох. Эти исследования позволят глубже изучить историю жизни людей на территории восточного Крыма», — отметил он.

В то же время археолог Евгений Лютов добавил, что на месте раскопок специалисты увидели необычайно развитую архитектуру. «Многочисленные кладки переплетаются и наслаиваются одна на другую. Под татарскими строениями открылись характерные кладки хазарского периода, выполненные так называемой елочкой. В одном из обнаруженных хазарских зданий под мощным каменным завалом обнаружены три небольшие каменные колонны и фрагменты каменной плиты. Предстоит выяснить, что перед нами — жилая постройка или небольшой культовый комплекс», — рассказал он.

В районе будущих автомобильных и железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив найдены десятки памятников истории. Археологические работы здесь начались в 2015 году и продолжаются в настоящее время. Только после того, как ученые завершают работу на очередном участке, он передается для производства строительно-монтажных работ.

Общий объем раскопок охватит более 600 тысяч квадратных метров территорий, отведенных под строительство подходов. Это крупнейшие научно-исследовательские археологические работы, которые когда-либо проводились в России.

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