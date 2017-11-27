Алматинцам разъяснили поправки в законы о религии

Источник: 365info.kz

2 3—24 ноября 2017 года в целях профилактики религиозного экстремизма и терроризма, а также ограждения молодежи от влияния деструктивных религиозных течений управлением по делам религий при участии членов Республиканской информационно-разъяснительной группы проведены информационно-разъяснительные встречи среди:

Читайте также Какие изменения ожидают казахстанцев в таможенной и налоговой сферах

арендаторов и трудового коллектива ТЦ «Аэровокзал»;

профессорско-преподавательского состава и студентов Университета иностранных языков и деловой карьеры, Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», Республиканского спортивного колледжа, благотворительного учреждения «Исламский культурный центр Сауран», медресе Абу Ханифа;

состава и студентов Университета иностранных языков и деловой карьеры, Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», Республиканского спортивного колледжа, благотворительного учреждения «Исламский культурный центр Сауран», медресе Абу Ханифа; прихожан мечети «Толе би»;

намазханы рынка «Барыс-4» и «Байсат»;

слушателей филиала реабилитационного центра Шанырак «Имани Гуль»;

осуждённых ДУИС ЛА-155/1 и ЛА-155/18.

В ходе мероприятий лекторами выступили члены Республиканской информационно-разъяснительной группы: руководитель Управления религиоведческой экспертизы Комитета по делам религий (КДП) Министерства по делам религий и гражданского общества РК Мырзаев Б. А., начальник отдела Международного центра культур и религий КДР Абуов Т. А., научный сотрудник, А., научный сотрудник религиоведения Института философии, политологии и религиоведения Смагулов М. А., а также руководитель Управления по делам религий акимата Алматы Есенбеков А. Р.

В ходе встреч разъяснены основные положения и требования закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях РК» и законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. Акцентировано внимание на сохранении традиционных духовных ценностей казахского народа, формировании у населения иммунитета от радикальных идеологий и основных признаках деструктивных религиозных течений.