Алматинцам разъяснили поправки в законы о религии
За два дня мероприятием охвачены 1100 человек, сообщили 365info.kz в
За два дня мероприятием охвачены 1100 человек, сообщили 365info.kz в
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В ходе мероприятий лекторами выступили члены Республиканской
В ходе встреч разъяснены основные положения и требования закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях РК» и законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений. Акцентировано внимание на сохранении традиционных духовных ценностей казахского народа, формировании у населения иммунитета от радикальных идеологий и основных признаках деструктивных религиозных течений.
Кроме того, обсуждались вопросы, как оберечь себя от