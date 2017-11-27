Из своего — только пшеница? Как в России запрещали ГМО, а ударили по генной инженерии
Недавно принятый закон о
Недавно принятый закон о
Эта тема стала особенно актуальной перед объединением иностранных корпораций Bayer и Monsanto. Они обязаны получить одобрение сделки в тех странах, где работают. Российские антимонопольщики поставили условие: одобрение в обмен на передачу селекционных технологий.
Закон о ГМО заработал в этом году. Там сказано, что запрещается использовать для посева семена растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии. Это можно делать только в научных целях. Но получается, если российские ученые разработают нечто ценное, что можно было бы внедрить, они будут вынуждены продать это
В результате российская генная инженерия оказалась под давлением. Формально ее никто не запрещает, но негативный фон отпугивает потенциальных инвесторов. Рассказывает биолог, старший научный сотрудник Институт проблем передачи информации РАН Александр Панчин:
«Коллеги, которые занимаются генной инженерией, рассказывают о такой проблеме: далеко не во всех университетах и институтах имеются разрешения на проведение опытов, на хранение
И вот семилетний мальчик попал в больницу, взяли у него кожу, ее генетически модифицировали, потом в культуре культивировали эту кожу, то есть сделали такие пласты этой кожи и заменили его собственную. Мальчик теперь играет в футбол, его состояние здоровья находится вне риска.
Вокруг ГМО много мифов: научно вред не доказан ни одним исследованием. Более 100 лауреатов Нобелевской премии даже подписывали открытое письмо в защиту применения генной инженерии в сельском хозяйстве.
Состояние России по наличию собственных семян плачевно: кроме пшеницы, почти все мы закупаем за рубежом. Об этом сообщалось еще два года назад, сохраняется такая тенденция и по сей день. На проблему обращал внимание даже президент. Эту ситуацию комментирует главный агроном Тимирязевский академии Владимир Викулов:
«Вы знаете, у нас в свое время генетика запрещалась. До запрета, соответственно, мы занимали в мире лидирующие позиции, благодаря многочисленным работам наших генетиков, а после были откинуты на несколько десятилетий назад. Процесс познания остановить нельзя, а задержать можно, и уйти с определенных позиций тоже можно. Я считаю, что это неразумно, и все эти исследования, они должны быть, потому что альтернативы генной инженерии на сегодняшний день реально нет».
Селекционный процесс, все достижения, они, в основном, связаны с генной инженерией. А не допустить вредных продуктов, вредных воздействий на человека — это уже прямая задача науки, на мой взгляд.
Есть мнение, что работы о пользе ГМО финансируют сами производители ГМО. С другой стороны, от борьбы выигрывают экофермеры, которые благодаря этому продают органическую картошку не по 30, а по 200 рублей за килограмм. Однако политизированность темы бьет по российской генной инженерии, где мы и так сильно отстали.