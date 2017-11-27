Ученые предсказали появление новой сексуальной ориентации

В ближайшем будущем, возможно, появится новая ориентация — цифросексуальность, считают специалисты по этике из Мантиобского университета в Канаде. Они предлагают психотерапевтам подготовиться к наплыву клиентов, страдающих от тяги к секс-роботам и сексу в виртуальной реальности. Работа была опубликована в журнале Journal of Sexual and Relationship Therapy.

Цифросексуалы — это люди, чье половое влечение неразрывно связано с виртуальным миром, поясняют авторы работы.

Для удовлетворения этого влечения сегодня становится все больше возможностей. Порнографические каналы предлагают трехмерное видео, некоторые онлайн-игры позволяют пользователям «сыграть» секс между персонажами. На рынок выходят реалистичные роботизированные секс-куклы. Тема использования секс-роботов неоднократно поднималась в играх и кино.

Исследователи выделяют две волны цифросексуальности. Первая — когда технологии стало можно использовать для удовлетворения сексуальных потребностей с другими людьми. Для этих целей использовались как мессенджеры и программы видеосвязи, так и технологии, предназначенные специально для секса на расстоянии.

В 1970-е годы появился термин «теледильдоника», описывающий технологию, которая позволяет передавать тактильные, температурные и прочие ощущения между партнерами с помощью секс-игрушек через двустороннюю линию связи.

К первой волне авторы работы относят секс-чаты и порнографию, хотя она и не подразумевает прямого контакта с партнером. Также сюда относятся онлайн-игры, позволяющие игрокам взаимодействовать друг с другом через игровых персонажей.

Вторая волна зарождается сейчас. Технологии уже не требуют присутствия еще одного человека. Наиболее перспективные из них — секс-роботы и секс в виртуальной реальности.

Можно с уверенностью сказать, что наступила эпоха виртуального секса. По мере продвижения этих технологий их принятие будет расти и люди могут прийти к выводу, что они являются цифросексуалами — людьми, чья сексуальная идентичность связана с использованием технологий.

Многие обнаружат, что их сексуальный опыт с цифровыми технологиями станет неотъемлемой частью их сексуальной идентичности.

Нет никаких сомнений в том, что секс-роботы обретут популярность. Люди будут тесно связаны со своими роботами-компаньонами. Эти роботы будут адаптированы для удовлетворения желаний людей и смогут делать то, от чего отказался бы партнер-человек. Поэтому значительное количество людей, скорее всего, будет использовать для удовлетворения своих сексуальных потребностей роботов, — считает один из авторов работы Нил Макартур, директор Центра профессиональной и прикладной этики. Исследователи предрекают даже появление роботов-животных для людей, испытывающих влечение к животным.

Сегодня секс-роботы уже обладают искусственным интеллектом, а их тела оснащены датчиками, реагирующими на прикосновения. При желании их можно даже сделать похожими на бывшего партнера.

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Производители предлагают роботов, запрограммированных на полсотни сексуальных поз и способных поддерживать диалог с пользователем. Некоторые планируют в течение следующего десятилетия выпустить модели, способные самостоятельно перемещаться.

В апреле специалист по искусственному интеллекту Чжэнь Цзяцзя из Китая женился на самодельном роботе, потому что не смог найти себе жену.

Согласно опросу одной из компаний-производителей секс-роботов в 2013 году, из более чем тысячи человек заниматься сексом с роботом были готовы лишь 9%. 81% респондентов ответили «нет». При этом 42% опрошенных считали секс с роботом изменой.

Сегодня, согласно данным другой компании, переспать с роботом уже готовы 17% респондентов, а если робот похож на человека — целых 26%.

«В будущем люди станут использовать секс-роботов, однако их будет не так уж много, — считает профессор Ноэль Шарки из университета Шеффилда. — Сегодня можно рассматривать это явление как тип парафилии, атипичной сексуальной практики. Пока что сложно понять, останется ли цифросексуальность парафилией или же наши социальные нормы смогут ее принять».

Психотерапевты должны быть готовы к наплыву клиентов, относящих себя к цифросексуалам, считают авторы работы.

Среди проблем, с которыми могут столкнуться цифросексуалы, исследователи выделяют чувство вины и стыда за свои пристрастия, ухудшение отношений с партнером-человеком вплоть до расставания или развода, снижение сексуального интереса к другим людям. Кроме того, секс-роботы — дорогое удовольствие, которое может оставить цифросексуала в долгах.